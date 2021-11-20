دبي تفوز باستضافة أكبر مؤتمر للمتاحف في العالم

أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، عن استضافة الإمارة الخليجية أكبر مؤتمر ‏للمتاحف في العالم "آيكوم"، في نسخته الـ27 المقامة في عام 2025.‏

وكتب ابن راشد عبر حسابه على موقع "تويتر" أن "دبي فازت باستضافة أكبر مؤتمر للمتاحف في العالم "آيكوم 2025"، والذي ستحضره 119 دولة تغطي 20 ألف متحف عالمي".

واعتبر الشيخ محمد بن راشد أن "فوز دبي باستضافة المؤتمر العالمي يعطي دفعة قوية لقطاع الثقافة بالدولة".

وأكد أن "متاحفنا العالمية في عاصمتنا الحبيبة ومتاحفنا الوطنية على امتداد كافة إمارات الدولة ستقود النقاش العالمي حول مستقبل المتاحف بهذا المؤتمر الدولي الضخم".

فوز دبي باستضافة أكبر مؤتمر للمتاحف في العالم آيكوم2025 بحضور 119 دولة تغطي 20 ألف متحف عالمي يعطي دفعة قوية لقطاع الثقافة بالدولة.متاحفنا العالمية في عاصمتنا الحبيبة ومتاحفنا الوطنية على امتداد كافة إمارات الدولة ستقود النقاش العالمي حول مستقبل المتاحف بهذا المؤتمر الدولي الضخم — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 20, 2021

ويقام مؤتمر "آيكوم" للمتاحف كل 3 سنوات، وتم انتخاب 3 مرشحين لاستضافة نسخته الـ27، وهي الإمارات وقازان الروسية وستوكهولم السويدية.

The 27th ICOM General Conference will be held in Dubai! 🇦🇪 #ICOMDubai2025 will be the first ICOM GC to be held in the Arab Region, congratulations to @UaeIcom for this important achievement!

Find more info on the theme 👉https://t.co/QSNhIBqAX1 — ICOM (@IcomOfficiel) November 19, 2021

وتستضيف عاصمة جمهورية التشيك، براغ، الدورة المقبلة لمؤتمر "آيكوم" الـ26، والتي ستقام العام المقبل 2022.

يشار إلى أنه في الشهر الماضي، افتتح في إمارة دبي الخليجية أول متحف "مدام توسو" للشمع في منطقة الخليج العربي، والذي يضم تماثيل لمشاهير عرب وعالميين من مجالات مختلفة.

وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، افتتح حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معرض دبي إكسبو 2020، والذي يختتم فعاليته في نهاية شهر مارس/ آذار 2022، ويشارك فيه 190 دولة.