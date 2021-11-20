وزير الخارجية العراقي يؤكد أن بلاده لن تكون جزءا من اتفاقات "أبراهام"

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن العراق لن يكون جزءا من اتفاقات "أبراهام" لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، موضحا أن الأمر صعب، ولن يكون قريبا.

القاهرة- سبوتنيك. وأوضح حسين، خلال كلمة له أثناء جلسة حوارية في إطار حوار المنامة، المنعقد في العاصمة البحرينية، اليوم السبت: "بخصوص توقعات انضمام العراق لاتفاقات أبراهام الإجابة باختصار هي لا"، في إشارة إلى الاتفاقات لتطبيع العلاقات التي بدأت بين بعض الدول العربية وإسرائيل.

وأضاف الوزير العراقي: "ثمة العديد من الأسباب لذلك ولكن لست بصدد شرحها هنا، ولكن ذلك أمر صعب ولن يحدث قريبا".

وفي بداية تشرين الأول/أكتوبر، توقع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، أن العراق ستكون بين الدول التالية التي قد تطبع علاقتها مع إسرائيل.

وأوضح فريج، في تصريحات نقلها موقع "قناة أي 24"، الدول التالية التي قد تطبع علاقاتها مع إسرائيل، سيكون العراق"، متابعا: "أمامنا الآن العراق، بالإضافة لدول أخرى مسلمة في الطريق".

إلى جانب ذلك، أكد الوزير الإسرائيلي أن هناك تفهمات واتصالات مباشرة مع السعودية ودول الخليج، كاشفا عن حلمه في زيارة المملكة السعودية قريبا".

ولا ترتبط إسرائيل والعراق بعلاقات دبلوماسية، وكان الوضع متوترا بين البلدين، خلال حكم الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين الذي أطلق 43 صاروخا، تجاه إسرائيل.

ووُقعت "اتفاقات أبراهام" برعاية واشنطن في سبتمبر/أيلول 2020، لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين، وبعدها أعلن عن تطبيع العلاقات مع المغرب والسودان.