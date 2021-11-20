خبير: قرار بريطانيا إعلان حركة حماس منظمة إرهابية لن يكون له تأثير على "المقاومة"

قال المحلل السياسي الفلسطيني، مصطفى الصواف، إن قرار بريطانيا إعلان حركة "حماس" منظمة إرهابية، لن يكون له أي تأثير على "مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح الصواف في حديث لـ"راديو سبوتنيك"، أن هذا القرار البريطاني "لا قيمة له، معتبرا أن القرار يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لاستكمال ممارساتها وعدوانها بحق الشعب الفلسطيني".

وقال الصواف إن "هذا التحيز الواضح من قبل بريطانيا لتقف بجانب إسرائيل، ويُظهر واضحاً أنها ضد حقوق الإنسان وضد حق المقاومة في محاربة ومقاومة المحتل".

وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية، حظر حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالكامل، وذلك في خطوة تتماشي مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، إن هذه الخطوة تأتي بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتجعل كل من يعبر عن تأييده للحركة أو يرفع رايتها أو ينظم اجتماعات لها مخالفا للقانون.

وأضافت أن "حماس تملك قدرات إرهابية واضحة تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلا عن منشآت لتدريب إرهابيين".