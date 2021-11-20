لجنة أطباء السودان المركزية: حصيلة ضحايا احتجاجات على قرارات الجيش السوداني 40 قتيلا

وقال بيان أصدرته اللجنة اليوم السبت، إن عدد الضحايا ارتفع ليصل إلى 40 قتيلا "منذ انقلاب اللجنة الأمنية"، في إشارة لإعلان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أواخر الشهر الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

وأعلنت الشرطة السودانية قبل يومين تشكيل لجنة تحقيق مع النيابة العامة بهدف الحصول على معلومات حول أعداد الوفيات والجرحى في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة ضد قرارات قائد الجيش السوداني والخاصة بحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

وكان البرهان قد أعلن حل مجلسي السيادة والوزراء يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما أعلن فرض حالة الطوارئ، عقب الوصول لطريق مسدود في إقناع رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، بحل حكومته وتكوين حكومة جديدة من شخصيات تكنوقراطية.