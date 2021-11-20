عبير موسي: قيس سعيد يتحمل مسؤولية قانون المالية الحالي

نظم الحزب "الدستوري الحر" في تونس وقفة احتجاجية اليوم السبت، مطالبا برؤية واضحة لخروج البلاد من أزمتها.

وصرحت رئيسة الحزب "الدستوري الحر"، عبير موسي، وفق ما نشرته بصفحتها في موقع "فيسبوك"، أن حزبها يحتج بسبب انعدام الرؤية الواضحة للبلاد.

ونعت موسي على قانون المالية الحالي لعام 2021، مؤكدة أن "الدستوري الحر بريء منه" لافتة إلى أنه لم يقم بالتصويت عليه وقت عرضه في البرلمان التونسي.

وحملت النائبة التونسية رئيس الجمهورية قيس سعيد، مسؤولية تمرير القانون، حيث قالت:

"رئيس السلطة القائمة هو شريك في تمريره (قانون المالية الحالي) عبر ختمه، واليوم يتحمل المسؤولية".

ونوهت موسي إلى أن "الديون اليوم وصلت إلى 100 ألف مليار، والحكومة التزمت بتنفيذ الاتفاقيات السابقة مقابل غياب الموارد والاعتمادات المالية".

وطالبت رئيسة الحزب "الدستوري الحر" بإخراج "الأخطبوط الإخواني والأخطبوط الوهمي الذي يسمى بـ "حراك 25 جويلية" الذي لا وجود قانوني له وينشط عن طريق حزب لديه مقر في صفاقس"، حسب تعبيرها.

وكان الحزب "الدستوري الحر" قد دعا أنصاره إلى وقفة احتجاجية اليوم السبت 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 أمام مبنى رئاسة الحكومة.

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