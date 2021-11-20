"أنصار الله" ترفض تصريحات وزير الدفاع الأمريكي وتتهم واشنطن بإعاقة تحقيق السلام

علق عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، اليوم السبت، على تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بشأن هجماتها على السعودية.

وكتب الحوثي على حسابه في "تويتر"، أن "التصريحات الأمريكية خلط للأوراق وتغطية على إجرامها وعدوانها وحصارها المستمر".

التصريحات الامريكية خلط للاوراق وتغطيةع اجرامها وعدوانهاوحصارها المستمر

ان تصريحات وزير الدفاع نتاج

شراكة فعلية في الميدان

وهي من تعيق الاستقرار وترفض السلام

بدعمها وحمايتها العلنيةللمعتدي

وبسلاحها القاتل لاطفال ونساءالشعب

والشعب سيقول كلمته

ضدأمريكا وتصرفاتها

بمظاهرات الاثنين — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 20, 2021

وأضاف الحوثي: "تصريحات وزير الدفاع نتاج شراكة فعلية في الميدان، وهي [يقصد الولايات المتحدة] من تعيق الاستقرار وترفض السلام بدعمها وحمايتها العلنية للمعتدي وبسلاحها القاتل لأطفال ونساء الشعب والشعب سيقول كلمته ضد أمريكا وتصرفاتها بمظاهرات الاثنين".

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في وقت سابق، خلال كلمة له في منتدى حوار المنامة، أن بلاده تعمل مع حلفائها من أجل تعزيز الدفاعات الجوية السعودية.

وقال أوستن: "نعمل مع الحلفاء لتعزيز الدفاعات الجوية السعودية لمواجهة التحديات".

وأوضح أوستن أن تعزيز الدفاعات الجوية السعودية يأتي في إطار مواجهة إيران، مؤكدا أن "دعم إيران للإرهاب من المخاطر العابرة للحدود والتي يجب مواجهتها". حسب تعبيره.

وطالب الوزير الأمريكي، الحوثيين بضرورة وقف هجماتهم على المملكة العربية السعودية، قائلا: "على الحوثيين إنهاء الحرب في اليمن ووقف الهجمات على السعودية".