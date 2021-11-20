"أنصار الله" ترفض تصريحات وزير الدفاع الأمريكي وتتهم واشنطن بإعاقة تحقيق السلام

وكتب الحوثي على حسابه في "تويتر"، أن "التصريحات الأمريكية خلط للأوراق وتغطية على إجرامها وعدوانها وحصارها المستمر".
التصريحات الامريكية خلط للاوراق وتغطيةع اجرامها وعدوانهاوحصارها المستمر— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 20, 2021
ان تصريحات وزير الدفاع نتاج
شراكة فعلية في الميدان
وهي من تعيق الاستقرار وترفض السلام
بدعمها وحمايتها العلنيةللمعتدي
وبسلاحها القاتل لاطفال ونساءالشعب
والشعب سيقول كلمته
ضدأمريكا وتصرفاتها
بمظاهرات الاثنين
وأضاف الحوثي: "تصريحات وزير الدفاع نتاج شراكة فعلية في الميدان، وهي [يقصد الولايات المتحدة] من تعيق الاستقرار وترفض السلام بدعمها وحمايتها العلنية للمعتدي وبسلاحها القاتل لأطفال ونساء الشعب والشعب سيقول كلمته ضد أمريكا وتصرفاتها بمظاهرات الاثنين".
وأكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في وقت سابق، خلال كلمة له في منتدى حوار المنامة، أن بلاده تعمل مع حلفائها من أجل تعزيز الدفاعات الجوية السعودية.
وقال أوستن: "نعمل مع الحلفاء لتعزيز الدفاعات الجوية السعودية لمواجهة التحديات".
وأوضح أوستن أن تعزيز الدفاعات الجوية السعودية يأتي في إطار مواجهة إيران، مؤكدا أن "دعم إيران للإرهاب من المخاطر العابرة للحدود والتي يجب مواجهتها". حسب تعبيره.
وطالب الوزير الأمريكي، الحوثيين بضرورة وقف هجماتهم على المملكة العربية السعودية، قائلا: "على الحوثيين إنهاء الحرب في اليمن ووقف الهجمات على السعودية".
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