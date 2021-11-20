سلطان عمان يبدأ بعد غد زيارة رسمية إلى قطر

يتوجه سلطان عُمان، هيثم بن طارق، بعد غد الاثنين، إلى دولة قطر في زيارة رسمية يبحث خلالها تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال التلفزيون العماني الرسمي عبر "تويتر": "السُّلطان هيثم بن طارق يتوجّه بعد غدٍ الاثنين إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة دولة تلبيةً للدعوة الكريمة من أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميرِ دولة قطر".

🔴 #عاجل | بعونِ الله تعالى وتوفيقه حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه / يتوجّه بعد غدٍ / الاثنين / إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة /دولة/ تلبيةً للدعوة الكريمة من أخيه صاحبِ السّمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميرِ دولة قطر. /يتبع — تلفزيون سلطنة عُمان (@OmanTVGeneral) November 20, 2021

وأوضح التلفزيون الرسمي: "تتناول الزيارة أوجهَ التعاون المختلفة بين البلدين الشقيقين، والفرص الممكنة لتعزيزها، وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقًا للغايات المرتجاة للبلدين وتطلعاتهما، ووصولا لنتائج مثمرة تخدم مصالحهما المشتركة، وتكفل لأبنائهما مزيدًا من النماء والرخاء والاستقرار في الحاضر والمستقبل".

وتعد هذه الزيارة الخارجية هي الثانية للسلطان هيثم بن طارق، بعد زيارته للسعودية في تموز/يوليو الماضي، وذلك منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد في 11 كانون ثاني/يناير 2020، خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.