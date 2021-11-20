"أنصار الله" تعلن قصف أهداف عسكرية وحيوية في العمق السعودي... فيديو

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، استهداف عدد من الأهداف العسكرية والحيوية في المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات الجماعة، يحيى سريع، في بيان مسجل، أن العملية التي أطلق عليها اسم "توازن الردع الثامنة" شملت قصف عدد من الأهداف العسكرية والحيوية في السعودية.

ووفقا لبيان "أنصار الله" (الحوثيين)، شملت العملية قصف قاعدة الملك خالد في الرياض بأربع طائرات مسيرة من نوع "صماد 3، وقصف أهداف عسكرية في مطار الملك عبد الله الدولي في جدة وقصف مصافي شركة "أرامكو" في جدة بأربع طائرات مسيرة نوع "صماد 2 "وقصف مطار أبها الدولي بطائرة من طراز "صماد 3، بالإضافة إلى قصف أهداف عسكرية مختلفة في مناطق أبها وجيزان ونجران بخمس طائرات مسيرة من نوع "قاصف 2".

وأشار يحي سريع في البيان إلى أن 14 طائرة مسيرة شاركت إجمالا في العملية، مشددا على قدرتها على تنفيذ المزيد من العمليات الهجومية ضد السعودية والإمارات "في إطار الدفاع المشروع عن الشعب والوطن".

في غضون ذلك، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم السبت، مقتل مسلحين من جماعة "أنصار الله"، في عمليات نفذها في محافظتي مأرب والبيضاء.

وذكر التحالف، في بيان، "نفذنا 15 عملية استهداف ضد الميلشيا )في إشارة إلى جماعة الحوثيين(في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة، ودمرنا 11 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي وخسائر بشرية تجاوزت 70 عنصراً إرهابياً".

وأضاف أنه "نفذ 19 عملية استهداف في الساحل الغربي لدعم قوات الساحل )في إشارة إلى القوات المشتركة( وحماية المدنيين والعمليات استهدفت مركز قيادة وسيطرة وموقع لتخزين وتوجيه الطائرات المُسيرة ونقاط إمداد وتموين".

وصعد التحالف العربي عملياته الجوية المساندة لقوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع جماعة الحوثيين في محافظة مأرب الغنية بالنفط، بعد إحراز الجماعة تقدمات ميدانية خلال عمليتها العسكرية المستمرة ضد القوات الحكومية للشهر التاسع توالياً في مأرب.