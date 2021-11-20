الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب مخدرات وذخائر عبر الحدود اللبنانية... صورة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن إحباط محاولة تهريب مخدرات وذخائر تبلغ قيمتها مئات آلاف الشواكل عبر الحدود اللبنانية.

وصرح الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر":

"رصدت قواتنا مشتبها به في منطقة المطلة. وبدأت القوات في تمشيط المنطقة بحثا عن المشتبه به الذي فر، وتمكنت من العثور على 41 لفافة مخدرات ولفافة تحوي ذخيرة بقيمة مئات آلاف الشواكل (الدولار يساوي 3.08 شيكل) تركها وراءه".

وأضاف: "تم نقل المضبوطات إلى الشرطة الإسرائيلية لاستكمال التحقيق، وتواصل قوات الجيش والشرطة عمليات التمشيط بحثا عن المشتبه به".

מוקדם יותר היום, כוחות צה״ל זיהו חשוד באזור מטולה שבמרחב חטמ״ר "חירם". הכוחות פתחו בסריקות אחר החשוד שנמלט, ותפסו 41 חבילות סמים וחבילת תחמושת בשווי מאות אלפי שקלים שהשאיר בנקודה.

הממצאים הועברו למשטרת ישראל לצורך המשך חקירה. כוחות צה״ל ומשטרת ישראל ממשיכים לסרוק אחר החשוד. pic.twitter.com/DxNuiatO1T — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 20, 2021

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، عن إحباط عملية تهريب مخدرات على الحدود المصرية بقيمة ملايين الشواكل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إن المضبوطات عبارة عن "120 كغ من نوع كوكايين والمرجوانا.

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