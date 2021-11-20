رئيس أركان الجيش اليمني يوجه دعوة للجامعة العربية بشأن إيران

أشاد رئيس هيئة أركان الجيش اليمني، الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم السبت، بأهمية دور جامعة الدول العربية في منع إيران من التدخل في الشأن اليمني وإيقاف "دعمها ومساندتها" لجماعة "أنصار الله".

القاهرة - سبوتنيك. وقال الفريق ابن عزيز، خلال لقائه في العاصمة البحرينية المنامة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على هامش الدورة الـ 17 لمؤتمر "حوار المنامة"، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، إن من "الأهمية أن تمارس الجامعة العربية الضغط على دول العالم لمنع إيران ومليشياتها من التدخل في الشأن اليمني وإيقاف دعمها ومساندتها للمليشيات الإرهابية التخريبية".

وتطرق رئيس أركان الجيش اليمني إلى "الدور الذي تلعبه جامعة الدول العربية وجهودها المبذولة لدعم الشرعية اليمنية على المستويين الإقليمي والدولي".

وشدد على "أهمية بذل المزيد من الجهود خاصة بعدما اتضحت الصورة للمجتمع الدولي أن هذه المليشيات الحوثية الإرهابية لم يعد خطرها مقتصراً على اليمن وحسب، بل على المجتمعين الإقليمي والدولي"، على حد تعبيره.

من جانبه، ندد الأمين العام للجامعة العربية بـ "التدخل الإيراني السافر في اليمن ودعمها المستمر للمليشيات الحوثية الإرهابية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة أنصار الله، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

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