مقتل مدير راديو مقديشو الحكومي بانفجار عبوة ناسفة وسط العاصمة الصومالية

أفادت وسائل إعلام صومالية، اليوم السبت، بأن انفجارا وقع وسط العاصمة الصومالية مقديشو، أسفر عن مقتل مدير راديو مقديشو الحكومي، عبد العزيز أفريكا.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "راديو دالسان" أن انفجارا تم بعبوة ناسفة استهدف سيارة تقل مدير راديو مقديشو الحكومي، عبد العزيز أفريكا، ومدير التلفزيون الصومالي الحكومي، شارمارك وارسامي، ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الأخير.

Taliska Booliska oo shaaciyay in Cabdicaiis Afrika lagu dilay Qarax Is-miidaamin ah - https://t.co/CvA30RPPi3 pic.twitter.com/Adh4mUVSdd — Radio Dalsan (@DalsanFM) November 20, 2021

وأفاد الموقع الصومالي، بأن عبد العزيز أفريكا، كان منتج برنامج "جونجار" الذي يركز بشكل أساسي على قصص المنشقين عن حركة "الشباب" (الإرهابية المحظورة في روسيا)، موضحا أن أفريكا كان معروفا بمعارضته لنهج الجماعة المتشددة.

Ra'iisul Wasaare Rooble oo War kasoo saaray Qaraxii lagu dilay Marxuum Cabdicaiis Afrika - https://t.co/7XxqYJU01M pic.twitter.com/vyNG8XjOPg — Radio Dalsan (@DalsanFM) November 20, 2021

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومة، ومسلحي "حركة الشباب"، التي تسعى إلى السيطرة على البلاد، وتطبيق قوانينها الخاصة، وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.