قناة إسرائيلية: السلطة الفلسطينية تستعد لعملية أمنية واسعة النطاق في مخيم جنين

أفادت قناة إسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن السلطة الفلسطينية تستعد لشن عملية أمنية واسعة النطاق في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية.

وأضافت قناة "كان" أن الهدف من العملية هو استعادة سيطرة أجهزة الأمن الفلسطينية على المخيم.

وقالت القناة الرسمية الإسرائيلية: "تنوي السلطة الفلسطينية توقيف عشرات المطلوبين معظمهم تجار أسلحة ومخدرات فيما ينتمي آخرون إلى حركة الجهاد الإسلامي وبعضهم منشقون عن حركة فتح. وقد دخلت بالفعل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، الليلة الماضية، المخيم بغرض الاعتقال- وتعرضت لإطلاق نار وعنف شديد".

وأضافت أن "العملية لن تكون سهلة، فمخيم جنين للاجئين ليس بالمكان السهل، وإسرائيل تدرك ذلك وكذلك السلطة الفلسطينية التي تمتنع عادة عن دخوله".

وقدرت القناة أن هناك ما يصل إلى ألفي قطعة سلاح في مخيم جنين المكتظ بالسكان والذي يضم نحو 11 ألف نسمة.

הרשות הפלסטינית נערכת למבצע רחב היקף במחנה הפליטים ג'נין, שמטרתו להשיב את המשילות במקום. בכוונת הרשות לעצור עשרות מבוקשים, רובם סוחרי נשק וסמים. כבר אמש נכנסו כוחות הביטחון של הרשות למחנה לצורך ביצוע מעצר - ונתקלו בירי ואלימות קשה@galberger #חדשותהשבת pic.twitter.com/uxPRbwd6sc — כאן חדשות (@kann_news) November 20, 2021

وقالت إن السلطة الفلسطينية تنوي من خلال هذه العملية اعتقال 40 شخصا، لافتة إلى أن العملية تدار من رام الله مقر الرئاسة الفلسطينية.

وبحسب القناة فإن العملية تنطلق في ظل رغبة السلطة الفلسطينية في إعادة سيطرتها على المخيم، لاسيما بعد ظهور العديد من مسلحي حركة "حماس" في جنازة أحد ناشطي الحركة مؤخرا في جنين، المشهد الذي تعتزم السلطة الفلسطينية وضع حد له.

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