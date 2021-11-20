مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يلتقي ولي عهد دولة خليجية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولتا، التقى، اليوم، بولي عهد دولة خليجية.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن إيال حولتا قام بزيارة إلى البحرين، والتقى بولي العهد، رئيس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وكذلك وزير خارجية البحرين ومستشار الأمن القومي في المنامة.

היועץ לביטחון לאומי איל חולתא נפגש במנאמה עם יורש העצר וראש ממשלת בחריין הנסיך סלמאן. במהלך ביקורו בממלכה נפגש חולתא גם עם שר החוץ של בחריין ועם היועץ לביטחון לאומי. הסוגיה האיראנית והיחסים בין המדינות עמדו במוקד הפגישות pic.twitter.com/EwlcfugiOk — Barak Ravid (@BarakRavid) November 20, 2021

بدوره، نشر المعلق العسكري للموقع الإلكتروني العبري "واللا"، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، أكد من خلالها أن اللقاءات التي جمعت الوفد الإسرائيلي بقيادة إيال حولتا، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، ونظرائه وولي عهد البحرين، قد ناقشت الملف الإيراني وتعزيز العلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن بلاده حريصة على دعم كافة الجهود الدولية، بدعوى ازدهار المنطقة وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الإقليمي والدولي.

🇮🇱🇧🇭

مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي الدكتور إيال حولانا يلتقي في #المنامة بولي عهد #البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة



ألدكتور حولاتا التقى أيضاً على هامش منتدى حوار المنامة السنوي بوزير الخارجية عبد اللطيف الزياني وبنظيره، مستشار الأمن القومي البحريني 🇮🇱🇧🇭@BarakRavid pic.twitter.com/bRSldMOylh — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) November 20, 2021

جاء لقاء مستشار الأمن القومي الإسرائيلي بولي عهد البحرين في سياق انعقاد أعمال منتدى حوار المنامة 2021.

يشار إلى أن البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول عام 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.