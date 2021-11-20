الأرصاد المصرية تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ... فيديو

كشفت هيئة الأرصاد المصرية، مساء اليوم السبت، عن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد مصحوبة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة وعواصف ترابية وانخفاض كبير في درجات الحرارة.

جاء ذلك وفق ما أفاد به محمود شاهين، رئيس مركز التحاليل والتنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة بأحد البرامج عبر فضائية"TEN" المصرية.

وقال شاهين إن الحديث يدور عن حالة من حالات عدم الاستقرار المعتادة في فصل الخريف وفي هذا التوقيت من العام ولكنها حالة خطيرة مدتها يومين وذروتها كانت اليوم السبت وتستمر لغد الأحد، على أن تنتهي تماما يوم الإثنين.

وأضاف أن مصر شهدت خلال هذه الموجة اليوم تساقط أمطار رعدية غزيرة منذ ساعات الصباح الأولى على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة بالوجه البحري، سرعان ما امتدت عصر اليوم إلى القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا، من خلال أمطار متوسطة تسقط على فترات متقطعة، امتدت لاحقا إلى أمطار خفيفة على محافظات شمال الصعيد.

وأوضح شاهين أن درجات الحرارة شهدت انخفاضا ما بين 3 إلى 4 درجات مقارنة بالأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الأوضاع مستقرة رغم تساقط الأمطار الغزيرة وليس هناك مشكلات أو خسائر جراء الأمطار.

مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد يكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيء 🌧👇#بالورقة_والقلم#TeNTV pic.twitter.com/gxYnB6143q — TeN TV (@TeNTVEG) November 20, 2021

وكانت 7 محافظات مصرية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تعطيل الدراسة غدا في مدارسها نتيجة لسوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وأعلنت كل من الجيزة والقاهرة والبحيرة والقليوبية ومرسى مطروح والإسكندرية والمنوفية، بشكل رسمي، تعليق الدراسة، غدا الأحد.

وكانت بعض المحافظات المصرية قد عطلت الدراسة فيها، اليوم السبت، نظرا للسبب نفسه، وحفاظا على سلامة التلاميذ والطلاب وكذلك الأرواح والممتلكات.

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