"أنصار الله" تتخذ قرارا بشأن 56 عسكريا بينهم نجل الرئيس اليمني

أصدرت محكمة عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم السبت، حكماً بالحجز على ممتلكات وأموال 56 ضابطاً في الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، بينهم نجل الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومحافظ مأرب سلطان العرادة.

القاهرة، 20 نوفمبر - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها جماعة "أنصار الله" في صنعاء، أن "محكمة المنطقة العسكرية المركزية، أقرت الحجز التحفظي على جميع ممتلكات وأموال 56 متهماً بالخيانة ممن التحقوا بصفوف العدوان السعودي الأمريكي (في إشارة إلى التحالف العربي) وتسهيل دخول القوات المعادية إلى إقليم الجمهورية اليمنية وانتحال الصفات وغيرها من التهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام".

وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة قررت الحجز التحفظي على ممتلكات "المتهمين" داخل أراضي الجمهورية اليمنية وخارجها، وكلفت النيابة العسكرية بتنفيذ قرار الحجز التحفظي على أموالهم وممتلكاتهم ومخاطبة الجهات المعنية بذلك.

ويأتي الحكم بالحجز على ممتلكات الـ 56 من الضباط الموالين للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بينهم نجله النقيب ياسر، بعد يومين من فرض الخزانة الأمريكية، عقوبات على القيادي البارز في جماعة "أنصار الله"، اللواء صالح مسفر الشاعر الذي يتولى صفة "الحارس القضائي" للأصول التي تمت مصادرتها من معارضي الجماعة.

ووفقاً للخزانة الأمريكية، "يعمل الشاعر كقائد لمنظمة الدعم اللوجستي العسكري التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث ساعد الحوثيين في الحصول على أسلحة مهربة، وهو كذلك الضابط المسؤول عن التنظيم في إدارة جميع الأصول والأموال التي صادرها الحوثيون لممتلكات في اليمن تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار".

ويوم الأربعاء الماضي، أدرجت لجنة العقوبات في مجلس الأمن، ثلاثة من قيادات جماعة أنصار الله على قائمة العقوبات الأممية، وهم صالح مسفر الشاعر، ويوسف المداني قائد المنطقة العسكرية الخامسة في قوات جماعة أنصار الله، ومحمد عبدالكريم الغماري رئيس هيئة الأركان العامة".

ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

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