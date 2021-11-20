عاصفة ترابية هائلة تجتاح مصر وتربك حسابات رئيس الوزراء... فيديو

اجتاحت عاصفة ترابية هائلة منطق متفرقة في مصر، يوم السبت، لكنها هدأت قبل أن تصل إلى قلب العاصمة مع استمرار هطول أمطار كثيفة على أنحاء كبيرة من البلاد.

وتداولت وسائل إعلام مصرية ومستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع للحظة وصول العاصفة إلى أجزاء متفرقة من محافظتي الجيزة والقاهرة الواقعتان ضمن حدود منطقة القاهرة الكبرى.

وتسببت العاصفة الترابية بحالة من الارتباك المروري وانعدام الرؤية في بعض الأماكن، حتى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اضطر إلى إلغاء مؤتمر صحفي كان مقررا له في مدينة السادس من أكتوبر الجديدة غرب العاصمة المصرية.

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وبحسب موقع "مصراوي"، اضطر مدبولي إلى إلغاء المؤتمر للحديث عن أحد المشروعات العقارية التي تنفذ بالتعاون بين القطاعين الخاص والحكومة، وذلك بسبب العاصفة الترابية التي وصلت إلى مدينة أكتوبر.

تزامنت العواصف الترابية مع تعرض مصر لموجة من الطقس السيئ، حيث شهدت محافظات عدة سقوط أمطار شديدة ومتوسطة، وسط تحذيرات من استمرار تكاثر السحب الرعدية المنخفضة في العاصمة ومناطق الوجه البحري.

وقال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هذه الموجة ستنكسر يوم غد الأحد، كاشفا عن تساقط "كميات كبيرة جدا" من الأمطار السبت، والتي وصفها بأنها تشكل "تحديا" للسلطات.

وأضاف في مداخلة تلفزيونية، أن العاصفة الترابية التي وصلت إلى أجزاء من البلاد، هي أمر طبيعي ناتج عن تشكل السحب الرعدية، موضحا أنها تصل عادة إلى 10 كيلومترات في الهواء، لكن لم تستمر إلا ساعات قليلة.

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