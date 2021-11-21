المركزي التونسي: احتياطي البلاد من العملة الصعبة يساوي 124 يوم توريد

كشف البنك المركزي التونسي، أمس السبت، عن احتياطي البلاد من العملة الصعبة، والتي تعادل 124 يوم توريد.

ونقلت قناة نسمة، مساء أمس السبت، عن البنك المركزي التونسي أن قيمة الموجودات الصافية من العملة الصعبة في البلاد، حتى يوم الجمعة الماضية، بلغت 20.826 مليون دينار، وهو ما يعادل 124 يوم توريد.

وأفادت معطيات البنك المركزي بأن قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة ليوم الخميس الماضي، بلغت ما قيمته 16.582 مليون دينار، في وقت يُقدر الحساب الجاري للخزينة بـ 1459 مليون دينار.

سبق أن قال المدير العام للتمويل والمدفوعات الخارجية في البنك المركزي التونسي، عبد الكريم لسود، الأسبوع الماضي، إن هناك مباحثات متقدمة جدا مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات من أجل دعم وتعزيز موارد الدولة التونسية.

وحسب إذاعة "شمس إف إم"، أضاف المسؤول التونسي أنه سيتم فتح الباب لتعبئة موارد الدولة عن طريق التعاون الدولي، مشيرا إلى وجود مفاوضات متقدمة جدا مع السعودية والإمارات من أجل دعم بلاده، لافتا أيضا إلى أهمية تطوير التعاون الثنائي مع الجزائر.

لكن في الوقت نفسه، أكد أن توصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو الحل الأول لإدخال إصلاحات مهمة على الاقتصاد التونسي.

كما نفى ما تم تداوله مؤخرا حول عدم قدرة الدولة على صرف الأجور، مشددا على قدرة تونس على الالتزام بكافة تعهداتها المالية لسنة 2021، بما في ذلك دفع أجور أشهر أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.

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