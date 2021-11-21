العراق... القبض على إرهابي ومتهمين في بغداد

تمكنت القوات العراقية من إلقاء القبض على إرهابي ومتهمين في العاصمة العراقية بغداد.‏

وتم القبض على الإرهابي بواسطة كمين نصب له شمال شرقي بغداد، بحسب بيان رسمي صادر عن قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، حصل موقع "السومرية نيوز" على نسخة منه.

وأشار البيان إلى أن الإرهابي متهم بسرقة محل للهواتف الذكية، وكان بحوزته حاسوب محمول، وهواتف محمولة قام بسرقتها.

وبالتزامن مع الإيقاع بالإرهابي سارق محل الهواتف الذكية، أضاف بيان قيادة عمليات بغداد أنه تم القبض على متهم بتوزيع المخدرات، وكان بحوزته مادة الكريستال المخدرة، إلى جانب أدوات التعاطي، إلى جانب متهم آخر.

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