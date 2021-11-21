الصحة العراقية تعلن ارتفاع معدل الملقحين ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، ارتفاع معدل الحاصلين على اللقاح الواقي من كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير، أن المعدل اليومي للملقحين بلغ 70 ألف شخص لأول مرة.

وقال عبد الأمير إن هذه النسبة جيدة والوزارة تطمح في زيادتها، حتى يصبح معدل الإصابات منخفضا مع دخول الموجة الرابعة من كورونا.

وأوضح أن لقاح فيروس كورونا يتم توزيعه وفق الكثافة السكانية للمحافظات العراقية.

وبيّن أن الفئات التي يشملها التطعيم بلقاح فايزر فقط تبدأ من سن 12 عاما فما فوق.

وعن إمكانية اعتماد بطاقة اللقاح كوثيقة رسمية للسفر، قال عبد الأمير إن البطاقة ربما تصبح في المستقبل وثيقة رسمية للسفر.

وأوضح أن هدف إقرار هذه البطاقة هو حماية المواطنين في المناطق التي تحتوي على تجمعات بشرية من الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 568 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و14 حالة وفاة جراء الفيروس في عموم محافظات.