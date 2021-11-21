مقتل وإصابة 4 جنود إسرائيليين خلال عملية مزدوجة في مدينة القدس... فيديو وصور

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بإصابات مختلفة، في عملية مزدوجة في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت القناة العبرية الـ13، صباح اليوم الأحد، أن اثنين من "الإرهابيين" قاما بإطلاق النار على جنود إسرائيليين بالقرب من باب السلسلة في مدينة القدس المحتلة، ونتج عنه مقتل أحد الجنود وإصابة 3 آخرين بجروح شديدة.

הרוג ופצוע קשה בפיגוע ירי בי-ם, כוחות נכנסו להר הבית במצוד אחר סייעניםhttps://t.co/fEgheTXxyA@ndvori @inbartvizer pic.twitter.com/895G7rXlS1 — החדשות - N12 (@N12News) November 21, 2021

فيما أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أن "الإرهابيين"استخدما سلاحا من طراز "كارلو" في العملية، وهو ما نفته القناة الـ12 العبرية، حيث أوضحت أنه أداة أو سلاح عادي، مضيفة أن "الإرهابي" الأول قام بإطلاق النار، فيما عمد الثاني على تنفيذ عمليات طعن بحق الجنود الإسرائيليين.

وبدورها، أكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن قوات الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى، بدعوى البحث عن مساعدين لهذا "الإرهابي".

המפכ"ל שבתאי: הפיגוע בירושלים, חמור ביותר, בוצע בידי גורם המוכר לנו - תושב מזרח ירושלים

מבזק מיוחד בכאן 11: https://t.co/E7l1jD7BR2 pic.twitter.com/NkofIeRn9B — כאן חדשות (@kann_news) November 21, 2021

يشار إلى أن صحيفة "معاريف" العبرية قد ذكرت، في وقت سابق من صباح اليوم، أن أحد "الإرهابيين" أطلق النار على إسرائيليين اثنين وأصابهما بجروح خطيرة، بالقرب من باب السلسلة في البلدة القديمة بمدينة القدس.

נקבע מותו של אחד הפצועים מהפיגוע בירושלים. יהי זכרו ברוךhttps://t.co/GkWKTPMfrJ pic.twitter.com/WB3YXky2wJ — ידיעות אחרונות (@YediotAhronot) November 21, 2021

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن طواقم نجمة داوود الحمراء تقوم بمعالجة جريحين إسرائيليين أطلق عليهما النار، حيث استهدف أحد "الإرهابيون" نقطة حرس الحدود عند بوابة السلسلة في البلدة القديمة بمدينة القدس.

נקבע מותו של אחד הפצועים מהפיגוע בירושלים. יהי זכרו ברוךhttps://t.co/GkWKTPMfrJ pic.twitter.com/WB3YXky2wJ — ידיעות אחרונות (@YediotAhronot) November 21, 2021

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الجريحين أو الضحيتين في الثلاثينيات من عمرهما، أحدهما يعاني من إصابة خطيرة، والآخر يعاني من إصابة متوسطة.

פיגוע ירי בירושלים: ארבעה נפגעים - אחד במצב אנוש, אחד במצב קשה ושני שוטרים במצב קל. המחבל ביצע את הירי בנשק מסוג קרלו. אחד המחבלים התחפש לחרדי@SuleimanMas1 @VeredPelman

(צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/51cvoQwWpd — כאן חדשות (@kann_news) November 21, 2021

فيما أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجريح أو المصاب الأول يعاني من إصابة قاتلة في الرأس، والآخر إصابته متوسطة، في وقت تم قتل "الإرهابي"، والذي لم تحدد الشرطة الإسرائيلية هويته، حتى الآن.

وذكرت الإذاعة أن قوات الشرطة والجيش الإسرائيليين انتشرا في المكان، فور الإعلان عن إصابة إثنين بجروح خطيرة.