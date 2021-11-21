مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الأحد، عن نسب التعافي من فيروس كورونا في دول الخليج.

ونشر المركز تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أكد من خلالها أنه بحسب إحصاءات فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج، حتى أمس السبت، كان إجمالي الإصابات المؤكدة 2.527.716 إصابة.

📊 إحصائيات فيروس كورونا #كوفيد_19 الإجمالية في دول #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 20 نوفمبر 2021م



🔵 2,527,716 الإصابات المؤكدة

🟢 2,500,110 حالات التعافي

🔴 19,549 حالات الوفاة (يرحمهم الله)

💉 84,903,027 اللقاحات المعطاة#الإحصائي_الخليجي pic.twitter.com/3wmG4CCSUv — مركز الإحصاء الخليجي (@GCCStat) November 21, 2021

وبحسب المركز نفسه، فإن إجمالي حالات التعافي بلغت 2.500.110 حالة، وأن إجمالي حالات الوفاة 19.549 حالة فقط.

وذكر المركز أن إجمالي عدد لقاحات كورونا المعطاة بلغ 84.903.027 جرعة، وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في السعودية 98%، وقطر 99.00 %، وسلطنة عمان 98.5 %، والإمارات والكويت 99.3 %، إلا أن مملكة البحرين قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، بنسبة 99.4 %.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية الآن عبر سبوتنيك.