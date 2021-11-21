"النقد الدولي" يتوقع تحقيق العراق نموا اقتصاديا أعلى من دول الخليج لعام 2021

أكد صندوق النقد الدولي أن العراق سيحقق معدل نمو عال، مقارنة بالدول الخليجية، خلال العام الحالي 2021.

وحسب جدول أصدره الصندوق ونشره موقع السومرية نيوز العراقي، قال: "من المتوقع أن يحقق العراق نموا اقتصاديا لعام 2021 أعلى من دول الخليج الغنية بالنفط".

وأوضح أن هذا النمو الاقتصادي سيكون بواقع 3.6%، لافتا إلى أن "النمو الاقتصادي ل‍دول الخليج العربي والدول المجاورة للعراق سيشهد تفاوتا".

وحول نمو الدول الخليجية، أظهر جدول الصندوق توقعاته الأقل لها، حيث قال إن السعودية ستشهد "نموا اقتصاديا يبلغ 2.8%"، بينما ستحقق عمان ما مقداره 2.5%، وقطر 1.9%، فيما ستشهد الكويت نموا اقتصاديا يبلغ 0.9%، أما الإمارات فستشهد نموا يصل إلى 2.2%.

يشار إلى أن لقاء كان قد جمع بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، في مقر إقامة الأول بالعاصمة الأمريكية واشنطن، خلال زيارته الرسمية التي استمرت عدة أيام، حيث ناقش الكاظمي ورئيس البنك الدولي التعاون بين الجانبين فيما يخص تمويل مشاريع البنى التحتية، التي تشمل مجالات المياه والمطارات والغاز الطبيعي.

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