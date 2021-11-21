الحريري: ماذا نقول لشعب يرى دولته عاجزة عن عقد جلسة لحكومتها؟

وحسب ما نشره الحريري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: "من المحزن جداً جداً أن يقع استقلال بلدنا ضحية حلقات متتالية من الجنون السياسي والأمني والطائفي، وأن تكون دولته عاجزة حتى عن عقد جلسة لمجلس الوزراء".
محزن جداً جداً ان يقع استقلال بلدنا ضحية حلقات متتالية من الجنون السياسي والامني والطائفي وان تكون دولته عاجزة حتى عن عقد جلسة لمجلس الوزراء.— Saad Hariri (@saadhariri) November 21, 2021
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وتحدث الحريري عن ارتهان لبنان لبعض الأحزاب والطوائف، قائلا: "من المحزن جداً جداً أن يشعر المواطن اللبناني بعد 78 عاماً على الاستقلال، أنه يحتاج إلى دولة حرة سيدة مستقلة ليست رهينة حزب أو طائفة أو منصة لحراس الحروب الأهلية العربية".
ومحزن جداً جداً ان يشعر المواطن اللبناني بعد ٧٨ عاماً على الاستقلال انه يحتاج الى دولة حرة سيدة مستقلة ليست رهينة حزب او طائفة او منصة لحراس الحروب الاهلية العربية.— Saad Hariri (@saadhariri) November 21, 2021
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وتساءل: "بأي كلام نتوجه إلى اللبنانيين بعيد الاستقلال؟ لو قيض للكلام الذي يتردد منذ سبعة عقود أن يتحقق لكان لبنان اليوم جنة الله على الأرض وليس دولة تقف على حدود جهنم".
بأي كلام نتوجه الى اللبنانيين بعيد الاستقلال؟ لو قيض للكلام الذي يتردد منذ سبعة عقود ان يتحقق لكان #لبنان اليوم جنة الله على الارض وليس دولة تقف على حدود جهنم.— Saad Hariri (@saadhariri) November 21, 2021
كاد لبنان في بعض المراحل ان يكون جنة الشرق ومنتدى العرب للحضارة والحوار والثقافة والديمقراطية،
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ولفت الحريري إلى ما وصفها بـ "حروب الآخرين على أرض لبنان، وصراع الطوائف المفتوح على تبادل الكراهيات وسياسات الاستقواء بالخارج"، مؤكدا أنها "قذفت به إلى جهنم وسلمت أقداره واستقلاله ونظامه الديمقراطي لعقول متوحشة متخصصة بإنتاج الدول الفاشلة".
لكن حروب الآخرين على أرضه وصراع الطوائف المفتوح على تبادل الكراهيات وسياسات الاستقواء بالخارج قذفت به الى جهنم وسلمت اقداره واستقلاله ونظامه الديمقراطي لعقول متوحشة متخصصة بانتاج الدول الفاشلة.— Saad Hariri (@saadhariri) November 21, 2021
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ودعا رئيس وزراء لبنان الأسبق في ختام تدويناته، قائلا: "على الرغم من هذا الواقع المرير، لا مجال سوى أن نردد في هذا اليوم، حمى الله لبنان وشعبه وجيشه واستقلاله من كل شر".
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