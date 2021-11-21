الحريري: ماذا نقول لشعب يرى دولته عاجزة عن عقد جلسة لحكومتها؟

تساءل سعد الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق، عما يمكن أن يقال للشعب اللبناني وهو يرى دولته عاجزة عن عقد جلسة لحكومتها.

وحسب ما نشره الحريري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: "من المحزن جداً جداً أن يقع استقلال بلدنا ضحية حلقات متتالية من الجنون السياسي والأمني والطائفي، وأن تكون دولته عاجزة حتى عن عقد جلسة لمجلس الوزراء".

محزن جداً جداً ان يقع استقلال بلدنا ضحية حلقات متتالية من الجنون السياسي والامني والطائفي وان تكون دولته عاجزة حتى عن عقد جلسة لمجلس الوزراء.

٣/٥ — Saad Hariri (@saadhariri) November 21, 2021

وتحدث الحريري عن ارتهان لبنان لبعض الأحزاب والطوائف، قائلا: "من المحزن جداً جداً أن يشعر المواطن اللبناني بعد 78 عاماً على الاستقلال، أنه يحتاج إلى دولة حرة سيدة مستقلة ليست رهينة حزب أو طائفة أو منصة لحراس الحروب الأهلية العربية".

ومحزن جداً جداً ان يشعر المواطن اللبناني بعد ٧٨ عاماً على الاستقلال انه يحتاج الى دولة حرة سيدة مستقلة ليست رهينة حزب او طائفة او منصة لحراس الحروب الاهلية العربية.

٤/٥ — Saad Hariri (@saadhariri) November 21, 2021

وتساءل: "بأي كلام نتوجه إلى اللبنانيين بعيد الاستقلال؟ لو قيض للكلام الذي يتردد منذ سبعة عقود أن يتحقق لكان لبنان اليوم جنة الله على الأرض وليس دولة تقف على حدود جهنم".

بأي كلام نتوجه الى اللبنانيين بعيد الاستقلال؟ لو قيض للكلام الذي يتردد منذ سبعة عقود ان يتحقق لكان #لبنان اليوم جنة الله على الارض وليس دولة تقف على حدود جهنم.



كاد لبنان في بعض المراحل ان يكون جنة الشرق ومنتدى العرب للحضارة والحوار والثقافة والديمقراطية،

١/٥ — Saad Hariri (@saadhariri) November 21, 2021

ولفت الحريري إلى ما وصفها بـ "حروب الآخرين على أرض لبنان، وصراع الطوائف المفتوح على تبادل الكراهيات وسياسات الاستقواء بالخارج"، مؤكدا أنها "قذفت به إلى جهنم وسلمت أقداره واستقلاله ونظامه الديمقراطي لعقول متوحشة متخصصة بإنتاج الدول الفاشلة".

لكن حروب الآخرين على أرضه وصراع الطوائف المفتوح على تبادل الكراهيات وسياسات الاستقواء بالخارج قذفت به الى جهنم وسلمت اقداره واستقلاله ونظامه الديمقراطي لعقول متوحشة متخصصة بانتاج الدول الفاشلة.

٢/٥ — Saad Hariri (@saadhariri) November 21, 2021

ودعا رئيس وزراء لبنان الأسبق في ختام تدويناته، قائلا: "على الرغم من هذا الواقع المرير، لا مجال سوى أن نردد في هذا اليوم، حمى الله لبنان وشعبه وجيشه واستقلاله من كل شر".

** تابع المزيد من أخبار لبنان على سبوتنيك