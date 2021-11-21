بينيت بعد عملية القدس: أمرت قوات الأمن بالاستعداد لأي سيناريو

أمر نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، القوات الشرطية والعسكرية بالاستعداد لأي سيناريو، وذلك على خلفية العملية المزدوجة في مدينة القدس المحتلة.

ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، شارك فيها عائلة القتيل الإسرائيلي حزنها، داعيا إلى الصلاة لشفاء الجرحى، حيث في وقت سابق من اليوم، نُفذت عملية مزدوجة، قتل خلالها إسرائيلي وأصيب ثلاثة أخرين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

הוריתי לכוחות הביטחון להיערך בהתאם ולגלות דריכות מירבית, גם מחשש לפיגועי השראה.

נפעל בכל האמצעים וביד קשה כנגד הטרור. — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) November 21, 2021

وشدد بينيت على أنه أوعز أو أمر أجهزة الأمن الإسرائيلية باتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادا لأي سيناريو محتمل، تخوفا من وقوع عمليات إرهابية أخرى مستوحاة من هذه العملية.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أكدت في وقت سابق من اليوم الأحد، مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بإصابات مختلفة، في عملية إطلاق نار بمدينة القدس المحتلة.

הרוג ופצוע קשה בפיגוע ירי בי-ם, כוחות נכנסו להר הבית במצוד אחר סייעניםhttps://t.co/fEgheTXxyA@ndvori @inbartvizer pic.twitter.com/895G7rXlS1 — החדשות - N12 (@N12News) November 21, 2021

وذكرت القناة العبرية الـ13، أن أحد "الإرهابيين" قام بإطلاق النار على جنود إسرائيليين بالقرب من باب السلسلة بمدينة القدس المحتلة، ونتج عنه مقتل أحد الجنود وإصابة 3 آخرين بجروح شديدة.

فيما أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أن "الإرهابي" استخدم سلاحا من طراز "كارلو" في العملية، وهو ما نفته القناة الـ12 العبرية، حيث أوضحت أنه أداة أو سلاح عادي.

פיגוע בירושלים | "הצילו" וצרור יריות: בזירה נמצאו רובה וסכין, סריקות אחר המחבל שנמלט. תיעוד מהזירה@SuleimanMas1 pic.twitter.com/5mugffuXGI — כאן חדשות (@kann_news) November 21, 2021

وبدورها، أكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن قوات الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى، بدعوى البحث عن مساعدين لهذا "الإرهابي".

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن طواقم نجمة داوود الحمراء تقوم بمعالجة جريحين إسرائيليتين أطلق عليهما النار، حيث استهدف أحد "الإرهابيين" نقطة حرس الحدود عند بوابة السلسلة في البلدة القديمة بمدينة القدس.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الجريحين أو الضحيتين في الثلاثينيات من عمرهما، أحدهما يعاني من إصابة خطيرة، والآخر يعاني من إصابة متوسطة.

נקבע מותו של אחד הפצועים מהפיגוע בירושלים. יהי זכרו ברוךhttps://t.co/GkWKTPMfrJ pic.twitter.com/WB3YXky2wJ — ידיעות אחרונות (@YediotAhronot) November 21, 2021

فيما أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجريح أو المصاب الأول يعاني من إصابة قاتلة في الرأس، والآخر إصابته متوسطة، في وقت تم قتل "الإرهابي"، والذي لم تحدد الشرطة الإسرائيلية هويته، حتى الآن.

وذكرت الإذاعة أن قوات الشرطة والجيش الإسرائيليين انتشرا في المكان، فور الإعلان عن إصابة إثنين بجروح خطيرة.

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