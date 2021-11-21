وصول رئيس الوزراء السوداني حمدوك إلى القصر الجمهوري

وصل رئيس الوزراء السوداني المعزول، دكتور عبد الله حمدوك، إلى القصر الرئاسي، اليوم الأحد، لبدء اجتماع لأعضاء مجلس السيادة السوداني برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.