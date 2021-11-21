إيران تصدر سيارات لـ 12 بلدا... منها 3 عربية

قال روح الله لطيفي، متحدث مصلحة الجمارك الإيرانية، اليوم الأحد، إن بلاده تقوم بتصدير سيارات محلیة الصنع إلى 12 بلدا.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، بيانا عن روح الله لطيفي أكد من خلاله أن إيران قامت بتصدير سيارات محلية خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية الإيرانية الجارية (21 مارس/ آذار - 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2021)، منها إلى ثلاث دولة عربية، هي العراق والإمارات والكويت.

وذكر روح الله لطيفي أن إيران قامت بتصدير سيارات وقطع غيار في الفترة المذكورة، بما قيمته 58.407 مليون دولار، منها 7.217 مليون دولار خاصة بتصدير السيارات المحلية نفسها.

وأفاد المسؤول الإيراني بأن السيارات ذات محرك سعة تصل إلى (1500 سي سي) تم تصديرها إلى آذربيجان، التي جاءت في المرتبة الأولى لشراء السيارات الإيرانية المحلية الصنع، بما قيمته 971,898 دولارا، وتلتها كل العراق وتركيا وأوكرانيا والسنغال والصين وإسبانيا وروسيا.

وأشار روح الله لطيفي، متحدث مصلحة الجمارك الإيرانية، إلى أن السيارات ذات سعة محرك (1500 - 2000 سي سي) يتم توريدها إلى كل من العراق والإمارات وروسيا وتايوان وأسبانيا، في حين يتم توريد سيارات ذات سعة (2000 - 2500 سي سي) إلى آذربيجان فقط.

ولفت مسؤول الجمارك الإيرانية إلى أن سيارات نقل البضائع المحلية الصنع، تم توريدها إلى دولة الكويت، بما قيمته 148 ألف دولار، وفنزويلا بـ 672 ألف دولار، وكذلك بلدان أخرى، أيضا.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك