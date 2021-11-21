التحالف العربي يعلن حصيلة 10 عمليات نفذتها قواته في اليمن

كشف التحالف العربي عن حصيلة 10 عمليات قامت قواته بتنفيذها في بعض المناطق اليمنية.

وحسب بيان أذاعته قناة "الإخبارية" السعودية، صرح التحالف "نفذنا 10 عمليات استهداف لميلشيا الحوثي في مناطق بمحافظات مأرب، والبيضاء، والجوف".

وعن حصيلة العمليات قال إنها تضمنت تدمير "7 آليات عسكرية"، ومقتل "أكثر من 40 عنصراً إرهابياً".

وأوضح التحالف أنه قام بتنفيذ "13 عملية" أخرى استهدف بها دعم قوات الساحل وحماية المدنيين، لافتا إلى أن دعمه عمليات القوات اليمنية في الساحل الغربي خارج مناطق اتفاق ستوكهولم.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، تقود تحالفا عسكريا من عدة دول منذ مارس/ آذار، من العام 2015، تقول إنها تدعم من خلاله الحكومة اليمنية، لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق أخرى كانت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، قد سيطرت عليها أواخر 2014.

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