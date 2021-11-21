دولة خليجية تحذر مواطنيها من هبوط درجات الحرارة إلى تحت الصفر... فيديو

وقال الخبير في المركز الوطني السعودي للأرصاد عادل قازنلي، في تصريحات مع قناة "الإخبارية" السعودية، إن حالة الطقس ستكون محملة بهطول الأمطار وزخات البرد، مشيرا إلى انخفاض درجات الحرارة بعودة الرياح الشمالية الباردة.
فيديو | #الأرصاد: استبشروا بالخير.. حالة جوية مطرية جديدة محملة بزخات البرد على مناطق #المملكة #الإخبارية pic.twitter.com/AGvxWorkRQ— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 20, 2021
وأوضح قازنلي، أن "محافظة طريف، وقرية القريات، في منطقة الجوف سجلتا أقل درجة حرارة وتدنت إلى سبع درجات مئوية"، متوقعا أن تقل درجات الحرارة إلى مادون الصفر درجة مئوية.
فيديو | هطول أمطار على القريات شمال #المملكة#الإخبارية pic.twitter.com/suzmQ87Rla— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 20, 2021
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن تساقط الثلوج يبدأ على جبل اللوز والمرتفعات شمالي المملكة في آخر فصل الشتاء.
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