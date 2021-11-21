رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة... فيديو وصور

تقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيية، اليوم الأحد، بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأظهرت مقاطع بثها التلفزيون تقدم الدبيبة بأوراق ترشحه للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا.

صور خاصة بـ #الحدث تظهر لحظة وصول رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد #الدبيبة مركز التسجيل لتقديم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة في #ليبيا pic.twitter.com/QKoGQ9ebtY — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) November 21, 2021

وكان الدبيبة قد انتقد قانون الانتخابات في كلمة له أثناء زيارته إلى مدينة زوارة، أمس السبت، مشيرا إلى أنه تم تفصيله على مقاس أشخاص بعينهم، لكي يحرم المواطنين من حق تقرير مصيرهم.

وأضاف أن "التضارب في القانون الانتخابي وتفسيره يزيد من معاناة المواطنين وحرمانهم من مستقبل أفضل ومريح، فهو لا يضمن مصالح الليبيين بل يضمن مصالح أطراف داخلية وخارجية لاستمرار معاناة الليبيين".

ومن أبرز المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم للترشح لانتخابات الرئاسة، سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

يذكر أن المفوضية الليبية العليا للانتخابات قد أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وحتى الـ 22 من الشهر نفسه.

وقالت في بيان إن طلبات الترشح المقدمة إلى المفوضية لا تعني بالضرورة أن طلب المترشح قد قُبل، بل هي عملية استلام فقط، حيث سيتم النظر في صحتها.

ومن المقرر أن تعقد الانتخابات الرئاسية في ليبيا في الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

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