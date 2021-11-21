الأرصاد المصرية تعلن حالة طقس الاثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، اليوم الأحد، تراجع حدة الاضطرابات الجوية خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى خريطة المحافظات التي ستشهد أمطارًا خلال هذه الأيام.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن حالة عدم الاستقرار وصلت ذروتها أمس السبت، حتى منتصف الليل، متوقعه أن تخف حدة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من اليوم الأحد، بحسب ما نقلته "بوابة الأهرام".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية تكون رعدية أحيانا وتقل حدة الأمطار كلما تقدمنا لداخل لتصل خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتوقعت الهيئة أن يشهد يوم غد، الاثنين، أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبًا).

وحذرت الهيئة من الشبورة المائية على بعض الطرق السريعة في البلاد، وقالت إنه من المتوقع أن تسود شبورة مائية من 5- 7 صباحًا على بعض الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

ولفتت إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش) ووسط سيناء تكون مصحوبة بنشاط رياح على فترات متقطعة.

وكشفت الهيئة أنه يبدأ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة لتسود أجواء باردة نسبيا.

وسبق للهيئة وأكدت استمرار الخلايا الرعدية الممطرة على الإسكندرية ومناطق من شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانًا ونشاط للرياح وقد يصاحبها سقوط لحبات البرد.

وأشارت إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والدلتا ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

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