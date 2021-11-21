العراق يحذر من اقتراب نفاد المخزون المائي في سد حمرين

حذرت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الأحد، من أن المخزون المائي لسد حمرين يقترب من النفاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الوزارة تحذيرها من استمرار تناقص الخزين المائي في العراق، مشيرة إلى أن المياه المخزنة في سد حمرين شارفت على النضوب.

في السياق ذاته، لفتت الوزارة إلى أن حل مشكلة شح المياه في ديالى يتوقف على نقطتين إحداهما مرتبطة بإيران.

من جانبه، صرح عون ذياب، مستشار وزير المالية العراقي، بأن "الخزين المائي حالياً في تناقص مستمر في السدود والخزانات لأن ما يسمح بإطلاقه أكثر مما يدخل للعراق".

وتابع المسؤول العراقي: "كانت لدينا توقعات بحدوث منخفضات وهطول أمطار، لكن للأسف أغلب ما هطل كان قليلاً، وما يهطل من أمطار غزيرة لكن بتوقيت محدود لا يعول عليه".

وأعرب ذياب عن أمله في هبوط أمطار شرقي العراق، وخاصة في محافظة ديالى لأنها الأكثر حاجة وسد حمرين هناك شارف على النضوب.

واستنكر دياب الموقف الإيراني في هذا الصدد، قائلا "إلى الآن لم يجلس معنا المسؤولون الإيرانيون لبحث مشكلة إيقاف تدفق الأنهار من إيران، هم يشكون من جفاف وهناك أمور جوهرية يجب أن يتم النقاش فيها وخاصة إيقاف تدفق نهر سيروان الذي يغذي سد دربندخان الاستراتيجي".

يزيد من خطورة ذلك أنه يحدث في ظل تراجع الأمطار وموسم جفاف في تركيا وإيران وسوريا ما تسبب بحدوث مشكلة عامة أثرت على العراق أكثر، حسبما ذكر ذياب.