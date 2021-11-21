التحالف العربي: شظايا طائرة حوثية مسيرة تناثرت على حي سكني في السعودية

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية لاستهداف مطار نجران في السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان للتحالف أن "الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار نجران".

وأضاف بأن شظايا الطائرة تناثرت على حي العريسة السكني في نجران دون وقوع إصابات بين المدنيين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح التحالف بحسب البيان أن "الطائرة المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي؛ لتنفيذ الهجوم العابر للحدود".

وأضاف بيان التحالف أن "انتهاكات الحوثي تسيء لسياسة ضبط النفس وجهود الحل السياسي وخيارات الردع مطروحة".

وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة أنصار الله، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

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