أمير الكويت في أول ظهور له بعد شائعات عن تدهور وضعه الصحي... فيديو

ظهر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، من داخل مقر الديوان الأميري، لأول مرة، بعد شائعات تم تداولها خلال الأيام القليلة الماضية، حول تدهور وضعه الصحي.

وجاء ظهور الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلال استقباله ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وتبادلهما الحديث.

«أمير العفو» الشيخ نواف الأحمد حفظه الله مستقبلاً سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اليوم. pic.twitter.com/ttsiQmCIST — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) November 21, 2021

وتزامنت هذه الشائعات مع طلب أمير الكويت قبل أسبوع الاستعانة بولي عهده لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية له، بصفة مؤقتة، عقب يوم من قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

يذكر أن أعضاء الحكومة الكويتية كانوا قد قدموا، الأسبوع الماضي، استقالاتهم لرئيس الوزراء وذلك على إثر اعتراض نواب في البرلمان على تشكيلة الحكومة التي لم يمض على أدائها اليمين الدستورية سوى حوالي شهر.

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