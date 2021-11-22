نجيب ميقاتي: عسى أن تحمل الأيام المقبلة ما يصبو إليه شعبنا

قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، إنه عسى أن تحمل الأيام المقبلة ما يطمح إليه الشعب اللبناني.

جاء ذلك في سياق تغريدة لميقاتي عبر تويتر بمناسبة حلول عيد الاستقلال اللبناني الذي يوافق اليوم الاثنين 22 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

ليس الاستقلال مجرد ذكرى سنوية نحتفل بها، بل هي فعل إيمان مستمر بلبنان وعمل دؤوب لتحقيق تطلعات اللبنانيين وآمالهم. فعسى أن تحمل الايام المقبلة ما يصبو اليه شعبنا بتعاون صادق بين جميع المعنيين،فيكون للاستقلال معناه الشامل.كل عيد استقلال وأنتم بخير.#عيد_الاستقلال pic.twitter.com/Li4gagDyNB — Najib Mikati (@Najib_Mikati) November 22, 2021

وقال ميقاتي في تغريدته إن "الاستقلال ليس مجرد ذكرى سنوية نحتفل بها، بل هي فعل إيمان مستمر بلبنان وعمل دؤوب لتحقيق تطلعات اللبنانيين وآمالهم".

وتابع: "عسى أن تحمل الأيام المقبلة ما يصبو إليه شعبنا بتعاون صادق بين جميع المعنيين، فيكون للاستقلال معناه الشامل، كل عيد استقلال وأنتم بخير".

يذكر أن لبنان يشهد أسوأ أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي على أنها من أشد الأزمات في العالم خلال الـ 150 عاما الماضية.

وتسجل العملة المحلية اللبنانية تراجعا كبيرا أمام الدولار الأمريكي، حيث ناهزت الـ 23 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، الأسبوع الماضي، في السوق السوداء الموازية.