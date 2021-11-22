الجيش العراقي يعتقل 5 أشخاص تسللوا عبر الحدود مع سوريا

أعلن الجيش العراقي، اليوم الأحد، اعتقال خمسة أشخاص تسللوا إلى البلاد عبر الحدود العراقية مع سوريا.

ونقلت "السومرية نيوز" بيانا أصدرته الفرقة 15 في الجيش العراقي، قالت فيه، إنه "تم مشاهدة حركة أشخاص بالجانب السوري بواسطة الكاميرا الحرارية قرب قرية بئر الحلو التابعة إلى ناحية ربيعة والمحاذية إلى الشريط الحدودي مع سوريا".

وتابع البيان: "تم الإيعاز إلى قوة الكمين الموجودة وفور اجتيازهم الحدود تم اعتقالهم وتبين أنهم 5 أشخاص يحملون الجنسية العراقية وهم من سكنة محافظة نينوى ناحية الشور، وكانوا قد غادروا العراق إلى سوريا بطريقة غير شرعية خلال السنوات الماضية".

وقالت وزارة الدفاع العراقية، يوم الثلاثاء الماضي، إنها اعتقلت عنصرا بتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة نينوى.

وأكد بيان للوزارة أن خلية مهمات الاستخبارات والتابعة لمديرية نينوى، تمكنت من إلقاء القبض على عنصر خطير بتنظيم "داعش".

وأضاف البيان أن العنصر الذي وصفه البيان بـ"الخطير"، يعمل في ديوان الجند في التنظيم الإرهابي، وقد صدرت مذكرة اعتقال بحقه من قبل.

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