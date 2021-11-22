مسؤول عراقي يكشف أسباب تعثر تشكيل لواء من الإيزيديين

أعلن نجم الجبوري محافظ نينوى في العراق، اليوم الاثنين، تعثر ملف تشكيل لواء من أهالي قضاء سنجار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الجبوري أن تشكيل لواء شرطة من أهالي سنجار، ولاسيما من المكون الإيزيدي ما زال متعثرا.

وعن أسباب التعثر، قال الجبوري: "ربما جانب منه يتعلق بوزارة المالية، وكذلك لعودة الحكومة المحلية والقائم مقام ومديري النواحي".

وأكد المسؤول العراقي أن "هذا الملف لم يشهد أي تطور حتى الآن".

وعن تأمين الحدود العراقية السورية، قال الجبوري إن شركة لتأمين الحدود تواصل عملها في هذا المسار.

لكن الجبوري أشار إلى أن الحدود طويلة للغاية وهو ما يتطلب فترة زمنية أطول من أجل تحقيق عملية التأمين بالمستوى المطلوب.

وأوضح المحافظ العراقي أن عملية تأمين الحدود غير مرتبطة بمحافظته وإنما هي ضمن مسؤوليات وزارة الدفاع أو قيادة قوات حرس الحدود.