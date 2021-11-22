العراق يحسم موقف الطعون المقدمة بشأن الانتخابات التشريعية

استعرضت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، آخر مستجدات الانتخابات التشريعية المنعقدة أخيرا، بعد مراجعة كافة الطعون.

وقالت المفوضية في بيان، إن مجلس المفوضين استعرض موقف العملية الانتخابية بعد النظر في جميع الطعون التي قدمت إلى الهيئة القضائية للانتخابات، حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية.

وأوضح البيان أن الطعون بلغ عددها 1436 طعنا، فيما قررت الهيئة رد 1415 من طعون المرشحين، ونقض 21 قرارا ل‍مجلس المفوضين.

وأضاف أنه صدر 15 قرارا لأسباب إجرائية، وترتب عليها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها، فيما قبلت 6 طعون لأسباب قانونية وفنية، ما ترتب عليه إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع.

تواجه نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي، رفضا واسعا من قبل قوى سياسية تجتمع تحت مسمى "الإطار التنسيقي"، والتي تجاوزت مطالبها إجراء عدّ وفرز يدوي شامل للأصوات إلى إلغاء النتائج وإعادة إجراء الانتخابات.

أشارت النتائج إلى تصدر الكتلة الصدرية بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصل تحالف "الفتح" - أبرز الخاسرين - على 16 مقعدا فقط، وذلك بعد أن حل في انتخابات عام 2018 في المركز الثاني بحصوله، وقتها، على 48 مقعدا.

وحذر مقتدى الصدر من محاولات تغيير نتائج الانتخابات، معربا عن ثقته في "نزاهة عمل المفوضية المستقلة للانتخابات ودقة مهنيتها في كل تفاصيل عملها"، وداعيا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

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