قطر وسلطنة عمان توقعان اتفاقات تعاون في مجالات مختلفة

أعلنت وسائل إعلام عمانية، اليوم الاثنين، عن توقيع عدد من اتفاقات التعاون بين السلطنة ودولة قطر.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية على موقعها الرسمي أن "أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسلطان عمان السلطان، هيثم بن طارق، شهدا توقيع ستة اتفاقات تعاون.

وبحسب الوكالة، شملت اتفاقية التعاون المجالات العسكرية والمالية والسياحة والموانئ البحرية.

يذكر أن الاتفاقات المعقودة بين الطرفين حصلت خلال الزيارة التي يقوم بها السلطان العماني إلى العاصمة القطرية الدوحة وتستمر ليومين.