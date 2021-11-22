البحرين تعلن إلقاء القبض على عناصر إرهابية تخطط لعمليات تستهدف أمنها

قالت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الاثنين، أنها استطاعت إلقاء القبض على عناصر إرهابية شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية تستهدف الأمن والسلم الأهلي.

ونشرت وزارة الداخلية البحرينية بيانا رسميا على صفحتها الشخصية على منصة "تويتر"، قالت فيه إنها "أحبطت عمليات إرهابية وضبطت أسلحة ومتفجرات إيرانية".

وضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران لدى تلك العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية موجودة في إيران. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) November 22, 2021

​وأضاف البيان أنها "ضبطت لدى العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية موجودة في إيران أسلحة ومتفجرات إيرانية"، مشيرة إلى أن "العناصر هذه كانت شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية تستهدف الأمن والسلم الأهلي.

واستعادت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الناقلة النفطية وقامت بإعادتها للمياه الإقليمية الإيرانية، وفقا للتلفزيون الإيراني.

وتصاعد التوتر في منطقة الخليج منذ إرسال الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية، العام قبل الماضي، على خلفية وقوع هجوم استهدف ناقلتي نفط في بحر عُمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز.