مفوضية الانتخابات الليبية تغلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة بعد ترشح أكثر من 80 شخصا

أعلنت المفوضية العامة للانتخابات في ليبيا، اليوم الاثنين، عن غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقالت وسائل إعلام ليبية، إن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أعلنت إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، مؤكدة تجاوز عدد المترشحين حتى اليوم الأحد 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، الـ80 مترشحا".

وتقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس الأحد، بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعدما تقدم المستشار عقيلة صالح بأورق ترشحه السبت.

ومن أبرز الأسماء التي تقدمت بأوراقها للترشح: المشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، وأحمد معيتيق.

يذكر أن المفوضية الليبية العليا للانتخابات قد أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر الجاري وحتى الـ 22 من الشهر نفسه. وقالت في بيان إن طلبات الترشح المقدمة إلى المفوضية لا تعني بالضرورة أن طلب المترشح قد قُبل، بل هي عملية استلام فقط، حيث سيتم النظر في صحتها.

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