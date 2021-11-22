بوتين لعون: روسيا ملتزمة بدعم سيادة لبنان ووحدته

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، هنأه فيها بعيد الاستقلال، مؤكدا دعم بلاده لسيادة لبنان ووحدة أراضيه.

وقالت الرئاسة اللبنانية، حسب ما نشرته عبر حسابها في موقع "تويتر"، إن الرئيس الروسي أكد في رسالته أن "روسيا ملتزمة بدعم سيادة لبنان ووحدته".

وأوضحت الرسالة أن الرئيس الروسي شدد على "عدم جواز أي تدخل خارجي في شؤون لبنان".

الرئيس الروسي فلاديمر بوتين في برقية تهنئة بالاستقلال للرئيس عون: روسيا ملتزمة دعم سيادة لبنان ووحدته وعدم جواز أي تدخل خارجي في شؤونه وبجهودنا المشتركة سنضمن مواصلة تطوير علاقات الصداقة بين روسيا ولبنان — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 22, 2021

وأضاف بوتين "بجهودنا المشتركة سنضمن مواصلة تطوير علاقات الصداقة بين روسيا ولبنان".

وأشارت الرسالة إلى أن "العلاقات بين روسيا ولبنان قائمة على تقاليد الصداقة"، حيث عبر بوتين عن اطمئنانه إلى "ضمان مواصلة تطويرها لما فيه مصلحة شعبينا، ومن أجل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين في برقية تهنئة بالاستقلال للرئيس عون: أبعث اليكم احر التهاني القلبية واصدق المشاعر الأخوية للمناسبة واسأل المولى ان يعيدها على شعبكم وقد تحققت تطلعاته — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 22, 2021

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد تلقى برقيات تهنئة بعيد الاستقلال من بعض الزعماء مثل الملك عبد الله، ملك الأردن، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

يشار إلى أن لبنان يحتفل هذه الأيام بالذكرى الثامنة والسبعون لاستقلاله، وسط أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية استثنائية.

وأقامت قيادة الجيش اللبناني عرضاً عسكرياً رمزياً بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدداً من قادة الأجهزة الأمنية، فيما شكلت ذكرى الاستقلال مناسبة لاجتماع الرؤساء الثلاثة في محاولة لحلّ الأزمة الحكومية.

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