أول رسالة من سيف الإسلام القذافي بعد إعادة فتح حسابه على "تويتر"

رفع موقع "تويتر" الحظر عن حساب المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية، سيف الإسلام القذافي، بعد أسبوع من إغلاقه.

وفي أول تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" بعد إعادة فتحه، جدد سيف الإسلام القذافي دعوته لليبيين لاستلام بطاقاتهم الانتخابية.

من أجل أن تستعيد #ليبيا سيادتها الوطنية وإرادتها الحرة ، وتحافظ على وحدتها ، وتتجه للبناء وتعويض مافاتها.



سارعوا لاستلام بطاقاتكم الانتخابية ولا تفوتوا الفرصة



سيف الإسلام معمر القذافي — سيف الإسلام معمر القذافي (@SyfAlqdhafy) November 22, 2021

وكانت منصة "تويتر" قد أغلقت في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري حساب سيف الإسلام بعد ساعات من فتحه، ودعوة الشعب الليبي إلى الإقبال على العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل بالنظر إلى خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد.

وطالب سيف الإسلام في بيان أصدره وهو الأول له بعد إعلان ترشحه للرئاسة في ليبيا، بـ"ضرورة التوجه إلى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات في المناطق والمدن لاستلام البطاقات الانتخابية".

وقدم سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، يوم الأحد قبل الماضي، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ليبيا في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

** تابع المزيد من أخبار ليبيا اليوم على سبوتنيك