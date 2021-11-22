تسجيل
15:37 GMT22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مستشار الرئيس اللبناني أمل أبو زيد

    مستشار عون: الزيارة لموسكو كانت ناجحة وكان الحوار دبلوماسيا على مستوى عال

    © Sputnik . Евгений Биятов
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104457/25/1044572501_0:49:2844:1649_1200x675_80_0_0_7b6d389dfb2438d6c3feca053aff0277.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202111221050776416-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D9%84/

    قال مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية أمل أبو زيد، في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، إنه كان له الشرف أن يكون في عداد الوفد برئاسة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب خلال الزيارة لموسكو، واللقاء الذي حصل مع الوزير سيرغي لافروف، ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، والفريق التابع للوزارة وقسم الشرق الأوسط.

    ورى أبو زيد أن الزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس، واللقاء كان وديا وحارا، وكان الحوار دبلوماسيا على مستوى عال، وتم البحث في جميع المواضيع.

    وأشار أبو زيد إلى أن لبنان قادر أن يعول على روسيا، وهذا الأمر الذي حصل اليوم بقرار الرئيس الروسي أن يزود لبنان بصور من الأقمار الصناعية عن انفجار مرفأ بيروت ما قبل وما بعد الانفجار، يعتبر خطوة  مقدرة جدا، وجاءت بناء على طلب فخامة رئيس الجمهورية الذي طلب هذا الأمر بشكل رسمي عن طريق سفير روسيا في لبنان، واليوم تسلم وزير الخارجية اللبناني ملفا توجد فيه كل هذه الصور، لأن المطلوب لبنانيا كشف أسباب هذا الانفجار، وخصوصا أن روسيا أول دولة صديقة تجاوبت مع الطلب اللبناني.

    وتابع أبو زيد: "ومن دون أدنى شك، هذه الصور سوف تسلم إلى السلطات القضائية اللبنانية المعنية بالكشف عن هذا الموضوع".

    ولفت أبو زيد إلى أن  اللقاء كان  مناسبة للحديث عن عدة مواضيع، ذات اهتمام مشترك بين لبنان روسيا، من أهمها موضوع الوضع الاقتصادي والسياسي وعمل الحكومة والتوافق بين المجموعات السياسية في لبنان، وخصوصا في هذه الأزمة اللبنانية.

    ونوه أبو زيد إلى أن الجانب الروسي أثار الوضع فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، التي لها ارتباط مباشر مع الساحة اللبنانية سواء الملف النووي الإيراني وموضوع العلاقات والمفاوضات الإيرانية السعودية وملف اليمن، ومسألة عودة النازحين السوريين إلى ديارهم.

    وبالمناسبة الوزير عبد الله أبو حبيب طرح مواضيع مهمة للبنان وطلب من الجانب الروسي العمل بشكل سريع على مساعدة لبنان بتصنيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي في لبنان، حيث كان يوجد اتفاق مع أحد المصانع اللبنانية، وكان يوجد نقص معين باستلام هذه المواد حتى يتم  تجربة أولى،  ووعد الوزير لافروف المساعدة في هذا الموضوع بشكل سريع جدا.

    وعن سؤال هل طلب لبنان من روسيا وساطة لتخفيف الأزمه مع دول الخليج، أجاب أبو زيد: في نهاية الأمر الأزمة مع الخليج بين دولة شقيقة ودولة شقيقة في الجامعة العربية، وهذه الأمور تحل بالحوار، وكان يوجد نوع ليس من المطالبة، بل نوع من التمني إن كان هناك إمكانية لدى الجانب الروسي أن يساعد في هذا الموضوع، ولبنان يرحب لأنه يريد أفضل وأحسن العلاقات مع المملكة العربية السعودية ومع جميع الدول الخليجية تحديدا.

    وفيما يخص مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، لفت أبو زيد إلى أنه تم التطرق لهذا الموضوع، وروسيا تشجع ترسيم الحدود البحرية، والانتهاء من هذا الترسيم والاتفاق عليه يساعد لبنان على بداية إنتاج النفط والغاز، وهذا الترسيم إيجابي على الوضع الاقتصادي والمادي في لبنان، وانطلاقا من هذه الزاوية يتمنى الروس الوصول إلى هذه النتائج الإيجابية.

    انظر أيضا:

    بوغدانوف وسفير لبنان لدى موسكو يبحثان الأوضاع في بيروت وزيارة بو حبيب إلى روسيا
    روسيا تعلق على الأزمة بين لبنان والسعودية
    لافروف: روسيا سلمت لبنان صور الأقمار الصناعية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت
    بوتين لعون: روسيا ملتزمة بدعم سيادة لبنان ووحدته
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الدببة القطبية تتصارع بالقرب من مجتمع خليج هدسون في تشرشل، مانيتوبا، كندا، 20 نوفمبر 2021
    صراع من أجل الوجود... موسم الدببة القطبية في تشرشل
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد كوفيد-19
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد "كوفيد-19"
    إنفوجرافيك... بعد بريطانيا... موقف حركة حماس في عدة دول
    بعد بريطانيا... موقف حركة "حماس" في عدة دول
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك