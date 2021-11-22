إعلام: اتجاه لاعتماد عقار "مولنوبيرافير" المضاد لفيروس "كورونا" في المغرب

ذكرت تقارير إعلامية أن هناك اتجاها لدى السلطات الصحية في المغرب لاعتماد عقار "مولنوبيرافير" المضاد لفيروس كورونا.

ونقل موقع هسبريس المغربي عن مصدر مسؤول قوله: "هناك اتجاه إلى اعتماد عقار مولنوبيرافير، في إطار تنويع سياسات المملكة الدوائية الهادفة إلى تطويق جائحة كورونا".

وعلل المصدر هذا الاتجاه بقوله: "عقار مولنوبيرافير أثبت فاعليته، إذ تشير الدراسات العلمية إلى أنه استطاع تجاوز المراحل التجريبية بنجاح وحقق نتائج جيدة".

من جهته أكد مصطفى الناجي، الخبير في علم الفيروسات بكلية الطب في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن "عقار مولنوبيرافير يقضي على مضاعفات المرض، وهو مضاد وقائي يحمي الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس"، لافتا إلى أن "جميع الدراسات العلمية أثبتت فاعليته".

وأوضح أن "الشركة المصنعة لهذا العقار قامت بتجارب عديدة بشأن فاعليته ومدى قدرته على حماية المصابين".

يشار إلى أن عقار "مولنوبيرافير" من إنتاج شركة "ميرك" الأمريكية، لكنه لم يحصل على ترخيص من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية.

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