تسجيل
20:28 GMT22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017

    هل تفجر عملية القدس الأوضاع بين إسرائيل وفصائل غزة؟

    © AP Photo / Adel Hana
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102202/64/1022026445_0:300:5760:3540_1200x675_80_0_0_0e2faf664d6154533f12fc97c4796c19.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202111221050778574-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D8%9F/

    في الوقت الذي تبنت فيه حركة "حماس" عملية القدس التي راح ضحيتها جرحى وقتلى إسرائيليين، وفي ظل محاولات الوسطاء تثبيت الهدنة القائمة، طرح البعض تساؤلات بشأن تداعيات تلك العملية.

    وكانت حركة "حماس"، قد أعلنت أن منفذ عملية إطلاق النار في القدس هو القيادي في الحركة من مخيم شعفاط، فادي أبو شخيدم.

    موقع عملية طعن رجل الأمن الإسرائيلي بالقدس الغربية
    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    "حماس": منفذ عملية إطلاق النار في القدس هو القيادي بالحركة فادي أبو شخيدم

    وقالت الحركة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "فادي أبو شخيدم أمضى في القدس حياته بين دعوة وجهاد، وتشهد له أرجاء المدينة وجنبات المسجد الأقصى، وها هو يرتقي اليوم بعد معركة بطولية، أوقع فيهم قتلى وجرحى".

    حماس وعملية القدس

    وأضافت الحركة أن هذه العملية البطولية تحمل تحذيرا لإسرائيل لوقف الاعتداءات على أرضنا ومقدساتنا، وأن حالة التغول التي تمارسها ضد المسجد الأقصى وسلوان والشيخ جراح وغيرها، ستدفع ثمنها.

    كما أكدت الحركة أن "الشعب الفلسطيني ماض في جهاده، ولا يأبه بكل القرارات المعادية التي تصدر عن الدول الاستعمارية والتي تهدف إلى تكريس الاحتلال، والتنصل من حقوقه التاريخية".

    وفي السياق، قال مكتب إعلام الأسرى، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدرسة الرشيدية في القدس وهي المدرسة التي يعمل فيها منفذ العملية، الأستاذ فادي أبو شخيدم، مشيرة إلى أنه تم استدعاء شقيقه من قبل المخابرات الإسرائيلية للتحقيق.

    وصباح أمس الأحد، قام شخصان بإطلاق النار على جنود إسرائيليين بالقرب من باب السلسلة في مدينة القدس، ونتج عنه مقتل أحد الجنود وإصابة 3 آخرين بجروح شديدة.

    صراع دائم

    قال مصطفى الصواف، المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، إن حركة "حماس" أعلنت أن منفذ العملية ينتمي للحركة، وهذا أمر يجب الإشارة له.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك فارق بين تبني منفذ العملية، وتبني العملية نفسها، حيث تعلن حركة حماس ليل نهار أنها مع المقاومة، وأنها تدعم كل من يقاوم إسرائيل.
    وتابع: "لا تزال حركة حماس تخوض صراعا كبيرًا مع إسرائيل، وهذا الصراع لم ولن ينتهي طالما إسرائيل لا تزال تحتل الأراضي الفلسطينية".

    نجاح حماس

    من جانبه أكد مصباح أبوكرش، المحلل السياسي الفلسطيني أن من الطبيعي أن تقوم حركة حماس بتبني عملية القدس الأخيرة فنحن نتحدث عن حركة أعلنت عن نفسها بأنها حركة فلسطينية مقاومة منذ لحظة تأسيسها، ولقد أثبتت تميزها الكبير في هذا الجانب مما جعلها تحمل رمزية كبيرة في قلوب أحرار هذا العالم داخل فلسطين وخارجها.

    موقع عملية طعن رجل الأمن الإسرائيلي بالقدس الغربية
    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    مقتل وإصابة 4 جنود إسرائيليين خلال عملية مزدوجة في مدينة القدس... فيديو وصور

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن حماس تدرك جيدا حجم التحديات التي تواجهها وهي تقف على رأس المشهد الفلسطيني المقاوم؛ ولقد سعت من خلال معركة سيف القدس للتأكيد على أن المقاومة الفلسطينية تعمل بشكل موحد في كل جبهات الصراع مع إسرائيلي.

    وتابع: "وكان لها ما أرادت من خلال تلك المعركة وأحداث أخرى منها إعلان هذه الحركة بأن أي صفقة تبادل جديدة للأسرى لن يكتب لها النجاح بدون تحرير الأسرى الذين قاموا بعملية سجن جلبوع البطولية ومن ساندهم في هذه العملية؛ وصولا إلى التهديد الصريح الذي وجهته "حماس" لإسرائيل بسبب إجراءاتها القمعية الأخيرة التي تعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية".

    وبحسب أبوكرش، هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال بأن المسؤول عن التخطيط لعملية القدس الأخيرة هي حركة حماس في قطاع غزة؛ فما قام به البطل فادي أبوشخيدم يخضع لعدة احتمالات ومنها قيامه بهذا العمل بشكل مقاوم ارتجالي؛ لكن واجب حماس الذي عودتنا عليه كحركة مقاومة هو تبني مثل هذه الأعمال ومباركتها؛ وهو الواجب الذي تقوم به هذه الحركة تجاه أي عمل فلسطيني مقاوم بغض النظر عن الهوية الحزبية للمنفذ.

    واعتبر أن الحرب الإسرائيلية موجهة الآن بشكل مركز ضد حماس في الضفة الغربية وهذا ما سنلمس تصاعد وتيرته خلال الفترة القادمة؛ أما فيما يخص غزة فستبقى تحت المجهر الإسرائيلي العسكري والأمني.
    وقال: لا أعتقد بأن حدث القدس سيغير من قناعة إسرائيل السياسية المرتبطة بضرورة الحفاظ على الهدوء في غزة أكبر وقت ممكن؛ وهو الأمر المرتبط بمخطط استعماري كبير؛ ليبقى السؤال الأهم ماذا سيكون موقف حماس من الأحداث القادمة وخاصة في الضفة الغربية؟.

    مقاومة مستقلة

    بدوره اعتبر زيد الأيوبي، القيادي في حركة "فتح"، أن تبني "حماس" لعملية القدس التي نفذها فادي أبو شخيدم يؤكد أن الحركة اعتادت على ركوب أي موجة ذات بعد شعبي ووطني فلسطيني، من أجل إعادة ترميم ثقة الجمهور الفلسطيني خصوصا بعد أن تراجعت شعبيتها داخليا نظرا للجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

    رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021
    © REUTERS / POOL
    بينيت بعد عملية القدس: أمرت قوات الأمن بالاستعداد لأي سيناريو

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، ارتكبت الحركة جرائم القتل والجرح الجماعي للمواطنين وأخضعتهم لحياة وظروف معيشية صعبة وهدمت بيوت واستولت على ممتلكات المواطنين وأجبرتهم على الرحيل القسري والهروب عبر البحر وذلك بشكل ممنهج ومتعمد لتحقيق أهداف سياسية وهو ما ينحدر لجرائم ضد الإنسانية موصوفة ومنصوص عليها في البند السابع من ميثاق روما لعام 1998 المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية.

    وقال الأيوبي، إن منفذ العملية لم يكن يومًا تابعًا لحركة "حماس"، أو أي فصيل بل كان مستقلًا، وبعيدًا عن أي أجندة سياسية لأي حزب أو فصيل داخل فلسطين.

    وتابع: "حماس تقوم بتبني العمليات الفدائية رغم أن منفذيها لا يتبعون لحماس بهدف تحقيق مكاسب سياسية وجلب تعاطف المسلمين والعرب من أجل تسهيل جمع التبرعات منهم مستغلة بذلك عواطف الناس لكنها في الحقيقة تتاجر بالقضية الفلسطينية".
    وأضاف أن "الشعب الفلسطيني مصر على مقاومة إسرائيل دون التنسيق مع أي فصيل فلسطيني، والشعب يقاوم من أجل تفعيل المقاومة للدفاع عن مقدساته، ولكن ليس من بوابة حماس أو أي فصيل آخر".

    وأعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال أكثر من 50 عنصراً من حركة "حماس" وضبط أحزمة ناسفة ومتفجرات كانت ستستخدم لتنفيذ عمليات تفجيرية داخل إسرائيل، وذلك في إطار إحباط شبكة تابعة لـ"حماس" كانت تعمل في الضفة الغربية.

    ** تابع المزيد من أخبار فلسطين اليوم على سبوتنيك

    انظر أيضا:

    رئيس إسرائيل يدعو المجتمع الدولي لتصنيف "حماس" منظمة إرهابية
    إسرائيل تعلن أن منفذ هجوم إطلاق النار في القدس ينتمي إلى قيادات "حماس"
    "حماس": منفذ عملية إطلاق النار في القدس هو القيادي بالحركة فادي أبو شخيدم
    الجيش الإسرائيلي: القبض على 50 عنصرا من "حماس" وإحباط عمليات تخريبية
    الكلمات الدلالية:
    حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الدببة القطبية تتصارع بالقرب من مجتمع خليج هدسون في تشرشل، مانيتوبا، كندا، 20 نوفمبر 2021
    صراع من أجل الوجود... موسم الدببة القطبية في تشرشل
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد كوفيد-19
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد "كوفيد-19"
    إنفوجرافيك... بعد بريطانيا... موقف حركة حماس في عدة دول
    بعد بريطانيا... موقف حركة "حماس" في عدة دول
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك