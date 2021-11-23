انفجارات تهز شمال العاصمة اليمنية بعد ضربات جوية للتحالف العربي.. فيديو

قالت وسائل إعلام رسمية، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، إن التحالف الذي تقوده السعودية لمحاربة جماعة "أنصار الله" في اليمن أعلن تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية وصفها بأنها "مشروعة" في العاصمة اليمنية صنعاء، وحذر المدنيين من التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وقال سكان لوكالة رويترز، إن انفجارات عنيفة هزت الأحياء الشمالية لصنعاء ذات الكثافة السكانية المرتفعة عقب الغارات.

وأضافوا أن الضربات استهدفت موقعين عسكريين.

وشن الحوثيون مرارا هجمات عبر الحدود على السعودية باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ منذ تدخل التحالف في اليمن في مارس/آذار 2015 بعد أن طردت الحركة الحكومة المدعومة من السعودية من العاصمة.

وقالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران يوم السبت إنها أطلقت 14 طائرة مسيرة على عدة مدن سعودية واستهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في جدة.

واعترف الحوثيون بالضربات التي شنها التحالف على شمال صنعاء دون ذكر تفاصيل عن سقوط قتلى أو وقوع أضرار.

ونشرت قناة العربية السعودية مقاطع مصورة قالت إنها لانفجارات الصواريخ الباليستية بعد عملية القصف التي شنها التحالف على مواقع الصواريخ الحوثية.



وقال التحالف إنه دمر هدفا "عالي القيمة" للصواريخ البالستية في صنعاء.

ويشهد الصراع، الذي يُنظر إليه على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران، جمودا عسكريا منذ سنوات.

#صنعاء_الان الان



لازالت الانفجارات و القوارح مستمره حتى اللحظه pic.twitter.com/u4dj9l1ANm — سعد العسل Saad Alasaal (@Saad_Alasal) November 23, 2021

ويكثف الحوثيون هجومهم للسيطرة على مأرب، وهي آخر معقل للحكومة المعترف بها دوليا في شمال اليمن، كما يكثفون هجماتهم في مناطق أخرى في البلاد.