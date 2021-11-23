وزير الإعلام اليمني: تحويل الحوثيين مطار صنعاء إلى ثكنة تهديد خطير لسلامة الطائرات الأممية

وقال الإرياني، يوم أمس الاثنين، عبر منصة "تويتر": "الفيديو الذي رفع تحالف دعم الشرعية السرية عنه يؤكد تحويل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مطار صنعاء لثكنة عسكرية تضم ورش تركيب وتجهيز صواريخ بمشاركة خبراء من حزب الله وإيران، واستخدام المليشيا طائرات الأمم المتحدة لمحاكاة سيناريو اعتراض وتدمير، في تهديد خطير لسلامة الطائرات وأطقمها".
2-Houthi militia turned government offices, civil facilities, airports, ports,houses, mosques &markets for military purposes to store weapons &for terrorist activities, in flagrant violation of intl laws that criminalize using of civilians as shields &endanger their lives.— معمر الإرياني (@ERYANIM) November 22, 2021
وأضاف قائلا: "اتخذ الحوثي منذ انقلابه، المقار الحكومية والمنشآت المدنية والحيوية والأحياء السكنية والمنازل والمساجد والأسواق أوكاراً لتخزين الأسلحة وإدارة أنشطتها الإرهابية، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم التمترس بالمدنيين وتعريض حياتهم للخطر".
وبالأمس، عرضت "العربية"، مقطع فيديو قالت إنه لتحويل جماعة الحوثيين مطار صنعاء إلى ثكنة، واستخدام مسلحي الجماعة طائرة تابعة للأمم المتحدة للتأكد من عمل وفاعلية منظومة دفاع جوي.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثيين وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأدت المعارك إلى مقتل وجرح آلاف المدنيين واحتياج الملايين إلى مساعدات إنسانية عاجلة، بحسب الأمم المتحدة.
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