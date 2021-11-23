قلق أردني من نسب إصابات فيروس كورونا

قالت رئيسة المركز الوطني الأردني لمكافحة فيروس كورونا، رائدة القطب، إن نسب إصابات الفيروس في البلاد "مقلقة".

وتابعت القطب، إن هناك زيادة في عدد الإصابات، وكذلك أرقام حالات دخول المستشفيات، والحالات النشطة بالفيروس.

وحسب موقع "عمون نيوز" الأردني، قالت رائدة إن "زيادة عدد الإصابات يؤدي إلى فرزها، منها المعزول في المنزل، أو من يحتاج إلى تنفس اصطناعي".

وكان عدد الحالات في الأردن 10 آلاف حالة في الأسبوع، وارتفع إلى 20 ألفا، ثم وصل إلى 46 ألف حالة حاليا.

وأكدت القطب "عندما تتزايد حالات الإصابة نتوقع أن يرافقها أمور أخرى وهناك حالة من القلق لأن الزيادة كانت مضطردة".

وأشارت القطب إلى أن الأسابيع الثلاثة القادمة ستكون حاسمة في أمر إصابات كورونا، وأن الحكومة قد تعمل على إصدار أمر دفاع جديد.

وتابعت أن مسألة عودة نسبة العمل في المؤسسات إلى 50% لم يتم طرحها.

ورأت القطب أن نسب التطعيم بلقاح كورونا مختلفة في المحافظات، وأن هناك 40 % غير مطعمين.