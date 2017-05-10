هواة العمليات "التجميلية" يغامرون بمظاهرهم

دم رضى الشخص عن مظهره الخارجي قد يودي به إلى أفكار خطيرة وغير عادية. أو حتى بغض النظر عن المظهر الخارجي، قد يسعى بعض الأشخـــاص لإجراء عمليــات تجميليــة، سعيا منهم لأن يشبهوا بعض أبطال الأفلام أو أفلام الكرتون.

اخترنا لكم أغرب 8 أشخاص أجروا عمليات جراحية تجميلية:

1- شاب من الأرجنتين لويس بادرون، أنفق مبلغ 32 ألف دولار أمريكي ليصبح جنياً حقيقيا

أصبح "بادرون" مهووسا بالشخصيات الخيالية، مع نهاية الدراسة الثانوية وقرر أن يعيش حياتها، وذلك بإجراء التغييرات اللازمة لهذا الهدف.

خضع لعدد من العمليات الجراحية، من بينها جراحة للأنف، وعمليات بالليزر لتبييض الجلد، بالإضافة إلى شفط الدهون من منطقة الفكين، وأكثر من 40 عملية لحقن البوتوكس، ناهيك عن عملية لتغيير لون عينيه من البني إلى الأزرق الكريستالي، بحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني.

2- أفيليا فانيتي من لوس أنجلوس أنفقت أكثر من 35 ألف دولار أمريكي لتصبح شبيهة بلعبة باربي:

3- رودريغو ألفيسا منذ كان صغيرا كان مغرما بعشيق اللعبة باربي:

4- فيني أوخ من لوس أنجيلوس 22عاما، خضع لأكثر من 110 عمليات جراحية ليشبه المخلوقات الفضائية العديمة الجنس:

5- بيكسي فوكس عارضة الأزياء السويدية ذات الـ25 عاما، أنفقت حوالي 135 ألف دولار في سبيل أن تشبه إحدى شخصيات الكرتون المشهورة:

If you see Dr Oz today, i was in O.R. For IE when Pixee had 6 ribs removed. pic.twitter.com/Zf2sO1ZrlY — Christopherdukas (@Dukas4ManUnited) May 3, 2016

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Model Pixee Fox has bizarre nose and ear surgery to become 'living cartoon' https://t.co/Dt5eNJ2BgR — Pixee Fox — Cartoon (@pixeefox) May 6, 2017

6- هنري ديمون 36 عاما، من فنزويلا، خضع لعمليات تجميل ليشبه "الجمجمة الحمراء":

7- كاساندرا كاس أنفقت 200 ألف دولار أمريكي، لتبدو أكثر أنوثة بصدر كبير وأرداف جميلة:

8- الحسناء البرازيلية أندريسا ديمياني قررت أن تصبح أميرة حقيقية لتشبه بطلة فيلم "frozen heart"