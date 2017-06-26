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04:47 27 يونيو/ حزيران 2017
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    القرآن

    إنجاز أول نسخة من القرآن بالخط الديواني المعقد والنادر

    © REUTERS/ MOHAMED AZAKIR
    ثقافة
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    أتمّ خطاط لبناني مشروعه الذي استمر عامين قضاها في كتابة القرآن بخط اليد مستخدماً الخط الديواني الذي يندر استخدامه لصعوبته.

    مهرجان القرآن الكريم في المسجد الكبير بموسكو
    © Sputnik. Vladimir Pesnya
    بالصور...مهرجان القرآن الكريم في المسجد الكبير بموسكو
    ويعتقد الخطاط، محمود بعيون، (80 عاماً) أن هذه هي المرة الأولى التي يُكتب فيها القرآن بالخط الديواني الذي يمكن أن يكتب فيه كل حرف من الأبجدية العربية بست أو سبع طرق.

    وقال بعيون لـ"رويترز": حسب معلوماتي، بالعالم الإسلامي ما حدا كتب القرآن بالخط الديواني…فاعتبرته إنجازا".

    ويستخدم في العادة خط النسخ السهل القراءة والكتابة لكتابة القرآن الذي يضم حوالي 6300 آية، وسبق لبعيون كتابة القرآن 4 مرات بخطوط أسهل من الديواني.

    وقال بعيون عن مشروعه "بدي أعمل شي ما حدا عامله…جيت للخط الديواني…كل الخطوط بتفوت على الكمبيوتر إلا الخط الديواني…لأن خطوط الكمبيوتر كلها تلتقي على خط أفقي إلا الديواني بيطلع فوق وبينزل على السطر، وبينزل تحت السطر، محتار. والحرف له 6-7 أحرف".

    ودرس بعيون، الخطاط الرسمي لرئيس الوزراء اللبناني، الخط منذ أن كان عمره 14 عاماً.

    وعلى الرغم من أنه لا يعرف مصير أحدث أعماله فقد قال إن المصحف المكتوب بالخط الديواني سينتقل إلى أولاده من بعده إذا لم يجد طريقه الخاص للانتشار.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار القرآن, كتابة القرآن, محمود بعيون, العالم العربي, لبنان
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